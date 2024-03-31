Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Aktif Jualan, Jelcos Kini Tembus Kantin Sekolah hingga Majelis Taklim

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |16:02 WIB
Aktif Jualan, Jelcos Kini Tembus Kantin Sekolah hingga Majelis Taklim
A
A
A

JAKARTA - Tidak mudah memperkenalkan produk ke pasaran. Namun, berkah kegigihan sang pemilik, Jelcos kini sudah masuk ke berbagai kantin di sekolah, kantoran hingga majelis taklim.

Buah manis tersebut adalah hasil kerja keras Julkifli dan istri memasarkan produk hasil racikan minuman jeli aneka rasa. Brand yang dibesarkan dengan nama Jelcos tersebut sudah dikenal pelanggan di daerah Otista, Jakarta Timur.

Berdiri pada 2020, Jelcos memiliki sejumlah rasa, antara lain alpukat, jelly tea, coffe, dan milk tea. Semuanya dikemas dalam botol dan dijajakan dalam bentuk beku. Jadi cocok untuk iftar saat berbuka puasa di bulan Ramadhan.

"Semua rasa saya racik sendiri. Tidak pakai bahan pengawet, aman buat anak-anak," tegas Julkifli.

Julkifli terus meningkatkan kualitas produk dengan berbagai pelatihan yang disampaikan. Sehingga lolos kurasi penjualan dan produk aman untuk dijual

Keberhasilan Julkifli menjajakan produk merupakan berkat binaan Bank BRI. Julkifli adalah salah satu peserta Jakarta Preneur atau Jakpreneur, yang disupport Bank BRI.

jelcos

Julkifli merasa senang bersyukur terus diajak untuk memasar produk, salah satunya melalui Bazar Ramadhan di Bank BRI Otistia Regional Officer 01 (RO 01), Jakarta.

Menurutnya, salah satu kendala adalah memasarkan produk agar diterima oleh masyarakat luas. Namun, hal itu dianggapnya bukan suatu halangan namun tantangan.

Julkifli secara proaktif terus memperkenalkan Jelco door to door, antara lain dari kantin ke kantin. "Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke kantin beberapa sekolah," ujar Julkifli.

Pada bulan Ramadhan ini, Julkifli melihat potensi Jelco bisa dijadikan minuman berbuka puasa. Apalagi saat puasa umat muslim mencari minuman dingin setelah menahan haus seharian.

Tak kehabisan akal, Julkifli yang aktif di majelis taklim pun memasarkan produknya saat ada kegiatan.

"Saya buka lapak di majelis taklim. Hasilnya alhamdulillah," ujarnya.

Halaman:
1 2
