HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Tips Aman Menjadi Agen BRILink

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |16:55 WIB
3 Tips Aman Menjadi Agen BRILink
A
A
A

JAKARTA - Agen BRILink kerap menjadi incaran orang tidak bertanggung jawab. Untuk itu para Agen harus cermat sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi kepada Okezone.com memberikan tips agar sukses menjadi Agen BRILink agar aman dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah maupun masyarakat umum.

1. Setoran di Jam Ramai

Lokasi Agen BRILink, menurut Yogi sudah berada di tempat yang ramai, bukan di tempat yang sepi dan gelap. Pastinya para agen mendekati keramaian.

"Nah, kalau bisa setor jangan tunggu gelap baru jalan," ujarnya.

2. Manajemen Kas

Selanjutnya, kata Yogi, hal yang perlu dilakukan adalah agen BRILink bukan hanya melaksanakan tempat setoran tapi selangkah lebih maju.

"Ini pentingnya stok manajemen kas," ujar Yogi.

Jangan sampai ketika menerima setoran dan menerima uang kemudian diakumulasi. Ini nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilang.

Yogi punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh, di mana dia menemukan Agen BRILink di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang bisa memanage kas nya dengan baik.

Agen BRILink ini menurutnya unik. Sebab Agen BRILink ini melengkapi dengan banking hall. Tempat duduknya untuk antrean ada 4, ada kasir khusus.

Si pemilik memetakan tanggal gajian para pegawai kebun (yang merupakan mata pencaharian kebanyakan warga lokal).

