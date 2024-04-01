Pembatasan Angkutan Barang Selama Mudik Bikin Konsumsi Solar Turun 13%

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar turun 13% saat mudik dan arus balik Lebaran 2024. Penurunan disebabkan pembatasan angkutan barang dari pemerintah selama periode tersebut.

Proyeksi penurunan konsumsi Solar disampaikan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting. Menurutnya, aturan pembatasan kendaraan barang membuat turunnya permintaan Solar dari kendaraan berat, selain itu segmen industri libur selama mudik Lebaran.

"Solar kami prediksi akan ada penurunan konsumsi 13% karena untuk industri dan kendaraan berat itu ada pembatasan untuk perjalanan, karena industri libur," ujar Irto saat ditemui di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2024).

Pemerintah memang memberlakukan pembatasan angkutan barang selama mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Kebijakan itu tertuang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR.