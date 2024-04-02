IHSG Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level 7.199

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah ke zona merah pada perdagangan Selasa (2/4/2024). IHSG hari ini dibuka turun 0,08% ke level 7.199.

Hanya semenit berjalan indeks mampu rebound lalu merangkak naik sejak menyentuh 7.194,45. Sebanyak 160 saham melemah, sebanyak 118 saham masih menguat, sementara 227 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp301,51 miliar dari net-volume 270,15 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,04% di 968,64, indeks JII menguat 0,04% di 521,25, indeks MNC36 merosot 0,04% di 371,79, dan IDX30 jatuh 0,01% di 492,34