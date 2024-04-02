Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Dirapel 3 Bulan, Cair April Jelang Lebaran 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |03:19 WIB
BLT Dirapel 3 Bulan, Cair April Jelang Lebaran 2024
BLT dirapel 3 bulan cair Lebaran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) kembali cair pada April 2024, dan BLT dirapel 3 bulan jelang Lebaran 2024. Bantuan ini merupakan Bantuan Langsung Tunai Mitigasi (BLT Mitigasi) yang besarannya tiap bulan Rp200 ribu mulai dari Januari hingga Maret.

Pencairan dilakukan secara rapel sekaligus, sehingga masyarakat mendapatkan BLT Rp600.000 jelang Lebaran 2024.

"Untuk terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini. Sebelum Lebaran, jadi nunggu sidang isbat dulu," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Briefing di Media Center Gedung Ali Wardhana Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Berikut daftar bansos yang akan cair pada April 2024.

Bansos PKH Tahap Kedua

Ibu hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.

Anak usia dini/balita mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total Rp3 juta per tahun.

Halaman:
1 2
