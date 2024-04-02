Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Tol Fungsional Siap Beroperasi Gratis saat Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:05 WIB
7 Tol Fungsional Siap Beroperasi Gratis saat Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya
7 Tol Fungsional untuk Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan telah menyiapkan 7 ruas tol fungsional untuk digunakan pada H-7 Lebaran. Hal tersebut tentunya sesuai dengan aspek keamanan standar layak untuk dilalui kendaraan.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur ruas tol tersebut sudah siap. Namun, untuk pengoperasiannya berdasarkan diskresi kepolisian dengan menimbang kondisi lalu lintas di daerah tersebut.

"Kalau dari kami, dari PUPR dan BUJT, H-7 itu sudah siap semua sampai H+7, tapi dari Korlantas dan Perhubungan kemungkinan itu malah dibuat H-6 sampai H+6. Jadi secara infrastruktur sudah siap, kapan mau dipakai terserah kepolisian," ungkap Endra, dikutip Selasa (2/4/2024).

Kemudian, Endra juga mengatakan bahwa kini ruas-ruas fungsional tersebut baru bisa beroperasi sejak pagi hingga sore hari. Hal ini karena dari sisi keamanan belum mendukung untuk dioperasikan pada malam hari.

"Jam berfungsinya, seperti Cimanggis - Cibitung, itukan sudah siap semua infrastrukturnya, tapi kalau Korlantas mau hanya dibuka sampai Magrib, itu terserah saja, tapi secara infrastruktur malam pun sebetulnya bisa, karena lampu sudah menyala," kata dia.

Selain itu, hal ini juga dilakukan dalam upaya menjamin keselamatan para pengendara idealnya jalur fungsional hanya dioperasikan sampai sore saja. Artinya, hal ini guna menghindari adanya potensi kesulitan ketika terjadi kecelakaan di malam hari.

Sementara itu, pemerintah memprediksi sekitar 193,6 juta orang potensi pergerakan manusia pada momen libur lebaran 2024. Untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).

Sejauh ini, prediksi yang ada mengungkap ada sebanyak 72,93 juta orang yang akan melakukan perjalanan menggunakan tol. Hal ini terdiri dari kendaraan pribadi dan angkutan bus moda yang menjadi pilihan transportasi masyarakat berdasarkan survei tersebut.

Berikut 7 ruas tol yang akan beroperasi fungsional secara gratis.

1. Cimanggis - Cibitung seksi 2B (Cikeas - Cibitung) sepanjang 19,65 km

2. Jakarta - Cikampek II Selatan seksi Kutanegara - Sadang sepanjang 8,5 km

3. Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo seksi Colomadu - Klaten sepanjang 22,3 km

Halaman:
1 2

