Kerja 10 Tahun Dapat THR Berapa?

JAKARTA - Kerja 10 tahun dapat THR berapa? Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Sebab THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawannya menjelang hari raya.

Nominal yang diterima pekerja berbeda-beda tergantung dengan masa kerja karyawan. Lalu, kerja 10 tahun dapat THR berapa?

Berdasarkan pencarian Okezone, Selasa (2/4/2024) melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan, besaran THR memiliki perbedaan tergantung dari masa kerja karyawan.

Bagi pekerja yang telah kerja 10 tahun dapat THR berapa? Dalam Surat tersebut tertuang bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

Maka, jika pekerja sudah kerja selama 10 tahun dengan gaji per bulannya Rp20 juta, pekerja tersebut akan mendapatkan THR sebesar Rp20 juta.