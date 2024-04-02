Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di DPR, Dirut Pupuk Indonesia Ungkap Cara Distribusi Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:01 WIB
Di DPR, Dirut Pupuk Indonesia Ungkap Cara Distribusi Pupuk Subsidi 9,5 Juta Ton
Pupuk Subsidi 2024 Bertambah Jadi 9,5 Juta Ton. (Foto; okezone.com/Pupuk Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan distribusi pupuk subsidi lebih transparan. Hal ini menyusul peningkatan jumlah alokasi subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada 2024.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah yang menambah alokasi subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton di tahun ini. Peningkatan itu akan berdampak besar pada ketahanan pangan nasional.

”Peningkatan alokasi pupuk subsidi ini penting, karena kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat penting pada produktivitas pertanian,” ungkap Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/4/2024).

“Nitrogen misalnya, mempunyai dampak pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan phospat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar,” paparnya.

Peningkatan alokasi subsidi pupuk 9,5 juta ton, dikatakan Rahmad juga membuat Pupuk Indonesia yang notabene sebagai BUMN penerima mandat sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi terus berinovasi dalam mendistribusikan pupuk hingga petani.

Selain dengan memberikan kemudahan penebusan pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemerintah juga telah memutuskan fleksibilitas dalam penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, pendistribusian pupuk bersubsidi disesuaikan dengan alokasi setiap bulan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149672/wamentan-VJib_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149309/pupuk_indonesia-fSA2_large.jpg
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penyaluran Pupuk Subsidi Tembus 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149307/pupuk_indonesia-LS4f_large.jpg
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148401/yovie-Z5yX_large.jpg
Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148393/yovie-QfiG_large.jpg
Yovie Widianto Jadi Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148040/wamentan_sudaryono_jadi_komut_pupuk_indonesia-cC8O_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement