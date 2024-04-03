Malaysia Gratiskan Tarif Tol saat Lebaran

JAKARTA - Malaysia berikan tarif tol gratis bagi pengendara di mudik lebaran 2024. Hal ini berlaku mulai 8 hingga 9 April 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia mengumumkan bahwa tarif tol gratis itu berlaku untuk kendaraan Kelas 1 atau mobil pribadi pada semua jalan tol nasional. Untuk waktu mulai dari mulai 8 April pukul 00.01 hingga 9 April pukul 23.59 waktu setempat.

Dilansir dari The Star, Rabu (3/4/2024), semua palang pintu tol akan dibuka kecuali Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan Tanjung Kupang yang bertempat di Johor. Sebab, pengguna masih harus tap kartu di kedua gerbang tol itu.

Selain itu, anggaran tol gratis selama 2 hari tersebut diperkirakan akan menghabiskan biaya 37,6 juta ringgit atau setara dengan Rp126,2 miliar. Menteri Pekerjaan Umum Alexander Nanta Linggi menyebut, keputusan ini sudah diambil sejak rapat Kabinet pada 7 Februari.

Dengan tujuan sebagai ucapan selamat kepada seluruh warga, khususnya umat Islam, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pembebasan biaya ini juga merupakan bentuk kepedulian serta berbagi kegembiraan.

“Dengan adanya pembebasan tol ini, diharapkan jumlah kendaraan meningkat menjadi 2,46 juta per hari di seluruh jaringan jalan tol,” ucapnya.