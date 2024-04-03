Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RUPSLB, Peruri Rombak Susunan Direksi dan Komisaris PDS

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:12 WIB
RUPSLB, Peruri Rombak Susunan Direksi dan Komisaris PDS
Peruri rombak direksi dan komisaris PDS (Foto: Peruri)
A
A
A

JAKARTAPeruri merombak struktur dan nomenklatur jajaran Direksi dan Komisaris PT Peruri Digital Security (PDS). Perubahan ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan di Kantor Pusat Peruri.

Hasil dari RUPSLB menyatakan bahwa Komisaris Utama PDS dijabat oleh Setiaji menggantikan Hesty Purwanti. Setiaji saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kemudian, Hesty Purwanti yang juga merupakan Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis Peruri, saat ini menjabat sebagai Komisaris PDS menggantikan Fajar Rizki yang juga merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di Peruri.

Di samping itu, pada jajaran Direksi PDS, hasil RUPSLB menyatakan Teguh Kurniawan Harmanda diamanatkan menjabat sebagai Direktur Utama, menggantikan Tetty Herawati Siregar. Sebelumnya, Harmanda merupakan Senior Digital Expert di Peruri. Prestasinya cukup gemilang, mengingat posisinya sebagai Direktur Utama BUMN Group, usia Harmanda terbilang relatif muda yakni 34 tahun.

Selain itu, Rahmat Danu Andika diamanatkan sebagai Wakil Direktur Utama yang merupakan posisi baru di PDS. Sebelumnya, Rahmat Danu Andika merupakan Direktur pada GovTech Procurement. Sedangkan Tetty Herawati Siregar diamanatkan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang selama ini belum terisi. Untuk jabatan Direktur Operasional dan Pemasaran yang kini berganti nomenklatur menjadi Direktur ICT Business dijabat oleh Agus Fahrurrozi Abdillah.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala kontribusi Direksi dan Komisaris PDS. “Pergantian dan penambahan Direksi dan Komisaris di PDS diharapkan mampu membawa PDS bertumbuh lebih baik, terutama dalam mengemban amanah sebagai digital factory Peruri guna mendukung peran Peruri sebagai GovTech Indonesia dan percepatan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik),” ujar Dwina, Rabu (3/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068526/ri-sulap-bekas-pabrik-percetakan-uang-jadi-tempat-hijau-jCNPK1XGG9.jfif
RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059676/berapa-gaji-pegawai-peruri-segini-kisarannya-per-bulan-LClVsDls3g.jpg
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059188/ada-prangko-seri-khusus-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-penampakannya-Vwx9n9YgEk.jpg
Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048951/ada-ina-digital-menpan-rb-tidak-ada-lagi-proses-berbelit-GzfFKAcUPk.jpg
Ada INA Digital, Menpan RB: Tidak Ada Lagi Proses Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013697/jokowi-luncurkan-ina-digital-bisa-urus-sim-online-hingga-izin-keramaian-x3o1ADu3NH.jpg
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000533/ina-digital-bakal-meluncur-mei-2024-5xMIyXL2hc.jpg
INA Digital Bakal Meluncur Mei 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement