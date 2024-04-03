Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Orang Paling Kaya di Dunia 2024, Punya Harta Setara APBN Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |15:06 WIB
Daftar Orang Terkaya Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
Daftar Orang Terkaya Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Harta kekayaan miliarder dunia meningkat di 2024. Tercatat total kekayaan USD14,2 triliun atau naik USD2 triliun dari 2023.

Sebagian besar perolehan harta tersebut berasal dari 20 miliarder teratas, yang total kekayaannya bertambah sebesar USD700 miliar sejak 2023. Amerika Serikat (AS) menempati rekor 813 miliarder dengan total kekayaan USD5,7 triliun.

Melansir dari Forbes, berikut daftar orang terkaya dunia 2024:

1. Bernard Arnault memiliki kekayaan USD233 miliar atau setara Rp3.170 triliun (kurs Rp15.926 per USD).

2. Elon Musk memiliki kekayaan USD195 miliar atau setara Rp3.105 triliun.

3. Jeff Bezos memiliki kekayaan USD194 miliar atau setara Rp3.090 triliun

4. Mark Zuckerberg memiliki kekayaan USD177 miliar atau setara Rp2.819 triliun

5. Larry Ellison memiliki kekayaan USD141 miliar atau setara Rp2.245 triliun

