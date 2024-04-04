Advertisement
HOME FINANCE

THE DEEDS+ Peduli Salurkan Donasi untuk Yayasan Yatim Piatu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:21 WIB
THE DEEDS+ Peduli Salurkan Donasi untuk Yayasan Yatim Piatu
THE DEEDS+ Peduli salurkan donasi untuk yayasan yatim piatu. (Foto: dok THE DEEDS+)
JAKARTA - Donasi merupakan bentuk kepedulian dan empati manusia terhadap sesama, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas dan rasa ketergantungan sosial masih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Manusia juga memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan, sehingga antar sesama pasti akan saling membutuhkan bantuan satu sama lain.

THE DEEDS+ Peduli berfungsi sebagai perantara bagi mereka yang ingin memberikan bantuan kepada sesama. Peran THE DEEDS+ adalah untuk memfasilitasi penyaluran berbagai bantuan seperti sembako, makanan, pakaian, dan peralatan sekolah kepada yayasan-yayasan seperti Mizan Amanah, Pundi Amal Hasanah Umat, dan Yayasan Amanah Kita.

Kegiatan berbagi merupakan nilai yang penting bagi PT The Salaam Media yang merupakan perusahaan dengan produk sebuah platform digital yang inovatif, menghubungkan seluruh ekosistem digital dan strategi komunikasi bisnis.

THE DEEDS+ adalah salah satu aplikasi unggulan PT The Salaam Media yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umat islam dan ikut mendukung komunitas Muslim di Indonesia dengan berdonasi, menyediakan platform informasi iklan dan catatan ibadah.

Halaman:
1 2
