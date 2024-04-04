MNC Sekuritas Salurkan Donasi Saham dan Uang ke Rumah Zakat Indonesia

MNC Sekuritas Salurkan Donasi Saham dan Uang ke Rumah Zakat Indonesia (Foto: MNC Sekuritas)

JAKARTA - MNC Sekuritas kembali menggandeng Yayasan Rumah Zakat Indonesia untuk menyalurkan donasi saham maupun uang dari investor melalui fitur Filantropi yang ada di aplikasi MotionTrade selama 8 Maret - 25 Maret 2024.

Total donasi yang terkumpul senilai Rp21,4 juta atau setara dengan 107 paket pakaian hari raya akan diberikan untuk anak yatim dhuafa di empat kota yaitu Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

Sebelumnya, penyerahan simbolis donasi dilakukan oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina kepada Chief Fundraising Officer Rumah Zakat Didi Sabir pada gelaran acara Investor Gathering 2024, Rabu (27/3/2024).

Direktur Utama MNC Sekuritas Utama Susy Meilina menyatakan bahwa melalui rangkaian Sharia Investment Festival 2024 ini, MNC Sekuritas ingin mengedukasi masyarakat bahwa kemudahan serta akses untuk investasi di pasar modal sesuai prinsip syariah semakin terbuka lebar dengan adanya aplikasi MotionTrade.

“Aplikasi MotionTrade dilengkapi fitur-fitur canggih yang dapat diutilisasi investor Tanah Air. Kami mengusung semangat satu pintu di mana investor bisa melakukan investasi saham atau reksa dana syariah, sukuk, serta berbagi kebaikan kepada sesama di bulan Ramadhan ini,” ujar Susy.

Chief Fundraising Officer Rumah Zakat Didi Sabir mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan amanah yang dititipkan oleh MNC Sekuritas kepada Rumah Zakat. Donasi ini digunakan untuk mewujudkan kebahagiaan untuk anak-anak yatim dhuafa menyambut hari lebaran.

“Harapannya, melalui program yang diinisiasi MNC Sekuritas, keinginan anak-anak yatim dhuafa tersebut bisa terwujud dan Idulfitri disambut dengan penuh kegembiraan,” tutup Didi.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan layanan investasi syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.