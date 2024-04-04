IHSG Dibuka Naik 3,8 Poin ke Level 7.170

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat tipis ke zona hijau pada perdagangan Kamis (4/4/2024). IHSG dibuka menguat 3,88 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.170,72. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,94 poin atau 0,10 persen ke posisi 954,84.

Sebelumnya, Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG melemah menuju area support 7.099-7.111, di mana penembusan di bawahnya akan membuka jalan untuk melanjutkan tren turun menuju 7.021 menurut analisis Fibonacci retracement.

“Meski demikian, IHSG mestinya akan rebound apabila tetap berada di atas level 7.099,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.099, 7.021 dan 6.931. Sementara level resistennya di 7.245, 7.310-7.330 dan 7.400.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp1.720-Rp1.760 dengan target harga terdekat di Rp1.825. AKRA diperkirakan akan mencapai target berikutnya dari wave (v) di level Rp1.875 apabila harga menembus ke atas resistennya saat ini yaitu di level Rp1.825.