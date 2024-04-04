Avia Avian (AVIA) Tebar THR Dividen Rp1,36 Triliun

JAKARTA - Produsen cat milik miliarder keluarga Tanoko, PT Avia Avian Tbk (AVIA) memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp22 per lembar saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan.

Keputusan ini disepakati dan telah memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini.

Total dividen tunai yang dibagikan mencapai Rp1,36 triliun atau mewakili rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sebesar 83,0% dari laba bersih tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp1,64 triliun dengan tingkat marjin laba bersih 23,4%.

Nilai tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan Perseroan pada 31 Oktober 2023 senilai Rp681.489.111.600 atau sebesar Rp11 per lembar saham.

"Dengan demikian, sisa dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemagang saham Perseroan sekurang-kurangnya sebesar Rp681 miliar," tulis keterangan manajemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Rasio pembayaran dividen yang mencapai 83,0% ini jauh di atas kebijakan umum dan komitmen dividen Perseroan, yaitu minimal 50% dari laba bersih Perseroan.

Keputusan distribusi dividen tentunya telah mempertimbangkan anggaran kebutuhan modal kerja, anggaran untuk program share buyback, anggaran belanja modal (capital expenditure) baik belanja modal rutin maupun belanja modal ekspansi yang diperuntukan untuk pembangunan pabrik ketiga Perseroan di Cirebon, serta kebutuhan pengembangan usaha dan hal terkait lainnya.