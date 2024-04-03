Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Sari Roti (ROTI) Tebar THR Dividen Rp500 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:11 WIB
Produsen Sari Roti (ROTI) Tebar THR Dividen Rp500 Miliar
Saham ROTI Tebar Dividen (Foto: Freepik)
JAKARTA - Produsen Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp500 miliar atau setara Rp87,67 per saham.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (3/4/2024).

”Bila sejenak membandingkan nilai Dividen Tunai dengan harga penutupan ROTI kemarin pada Rp1.180 maka dividend yield mencapai 7,5%,” kata Direktur ROTI, Arlina Sofia, dalam keterangan Rabu (3/4/2024).

Arlina memaparkan keputusan dividen ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas dukungan dan loyalitas seluruh Pemegang Saham.

“Sesuai jadwalnya Dividen akan dibayarkan pada tanggal 26 April 2024,” pungkasnya.

