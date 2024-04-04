Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Amankan Listrik saat Mudik Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:02 WIB
Tips Amankan Listrik saat Mudik Lebaran 2024
PLN UID Jakarta Bagikan Tips Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/PLN Jakarta)
JAKARTA - PLN Unit Induk Distribusi Jakarta membagikan beberapa tips mudik Lebaran agar tenang dan nyaman selama rumah ditinggalkan.

“Pertama, sebelum mudik pastikan bayar tagihan listrik dulu, supaya mudik lebih tenang. Untuk pelanggan yang pakai prabayar, jangan lupa isi tokennya. Jadi meskipun rumah ditinggal, penerangan untuk lampu masih tetap menyala. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan,” ungkap General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta, Lasiran, Kamis (4/4/2024).

Kedua, cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan. Peralatan elektronik yang dicolokkan masih berpotensi mengalami kerusakan terutama saat ada sambaran petir ke rumah dan kondisi grounding instalasi rumah tidak bagus. Nyalakan peralatan listrik yang digunakan saja seperti lampu teras.

Ketiga, pastikan listrik yang tersambung adalah listrik resmi dan menggunakan kWh meter sesuai daya langganan serta peruntukan.

“Selanjutnya, Anda juga bisa menitipkan rumah kepada satpam ataupun tetangga yang dikenal dekat. Sehingga jika terjadi kondisi bencana bisa dimitigasi dan tidak meluas,” tambah Lasiran.

Telusuri berita finance lainnya
