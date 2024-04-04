BI Siapkan Penukaran Uang di Jalur Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengantisipasi penukaran uang rupiah di jalur mudik yang berkoordinasi dengan kantor kas daerah.

Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Faris Budiawan mengatakan, BI menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di rest area jalan tol dan hub transportasi seperti pelabuhan dan stasiun kereta.

“Jadi kami melakukan persiapan untuk penukaran di lokasi-lokasi yang dilalui arus mudik di seluruh Indonesia,” kata Faris saat ditemui MNC Portal di lokasi, Kamis (4/4/2024).

Adapun BI telah menggelar penukaran uang pada 499 lokasi, yang terdiri dari lokasi strategis (stadion, alun-alun kota), Kas Keliling BI (pasar tradisional dan modern), Program Tematik Susur Sungai, dan di lokasi-lokasi mudik seperti rest area jalan tol dan hub transportasi.

“Saat ini kami sedang ada kas keliling di km57 daerah Cikampek sana, kemudian di beberapa area arus mudik itu juga kita koordinasi dengan BI di daerah untuk membuka tempat penukaran di rest area,” jelas Faris.