HOME FINANCE HOT ISSUE

149 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:53 WIB
149 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran 2024
Jalan Tol mudik lebaran (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 149.674 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2024 atau pada Rabu (3/4/2024).

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung)," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dikutip Antara, Kamis (4/4/2024).

Lisye mengatakan, total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 14,33 persen jika dibandingkan lalin normal (dari 130.916 kendaraan). Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah sebesar 16,40 persen (dari 179.028 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 71.687 kendaraan (47,90 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 47.256 kendaraan (31,57 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 30.731 kendaraan (20,53 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Untuk lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 43.360 kendaraan, meningkat sebesar 69,68 persen dari lalin normal.

