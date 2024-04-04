RUU EBET Bisa Dorong Investasi Energi Terbarukan

JAKARTA - RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) kembali dibahas bulan ini. Pemerintah dan DPR lebih baik berkonsentrasi pada regulasi lain yang mampu membuat investasi makin menggeliat dibanding membahas soal power wheeling.

“Bukan malah fokus pada power wheeling yang membuka kesempatan asing dan swasta masuk dalam sistem ketenagalistrikan yang secara UUD harus dikuasai oleh negara. Risiko kerugian negara pun lebih besar,” kata Pengamat Energi Tumiran, Kamis (4/4/2024).

Menurutnya, belum ada urgensi terkait dengan pasal power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) menyusul besarnya risiko bagi negara.

“Power wheeling belum mendesak untuk dibahas. Dan Indonesia memang belum butuh skema power wheeling karena permintaan atau demand listrik masih tergolong rendah. Sementara kebutuhan listrik yang disediakan negara masih melimpah,” kata Tumiran.

Untuk itu, sebelum menerapkan power wheeling ada baiknya pemerintah dan DPR membahas regulasi yang memudahkan untuk investasi. Tumiran menjelaskan bahwa kebutuhan pasokan listrik masih mampu dipenuhi oleh negara.

“Nah, untuk apa mewadahi swasta atau pihak-pihak lain untuk menggunakan transmisi listrik milik negara. Secara gamblang, Indonesia belum perlu skema power wheeling,” katanya.