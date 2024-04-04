Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp15.892 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:46 WIB
Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp15.892 per USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 27 poin ke level Rp15.892 pada hari ini, Kamis (4/4/2024). Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp15.939 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS melemah karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell sebelumnya memberikan sinyal beragam mengenai penurunan suku bunga AS.

“Meskipun Powell mengatakan The Fed pada akhirnya akan memangkas suku bunga pada akhir tahun ini, ia hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai waktu dan skala potensi pemotongan tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (4/42024).

Powell juga mengatakan bank sentral akan membutuhkan lebih banyak keyakinan bahwa inflasi bergerak menuju target tahunan sebesar 2%.

Komentar Powell muncul tepat sebelum data utama nonfarm payrolls untuk bulan Maret, yang akan dirilis pada hari Jumat. Namun peristiwa utama minggu ini adalah data nonfarm payrolls untuk bulan Maret, yang akan dirilis pada hari Jumat.

Halaman:
1 2
