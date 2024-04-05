Mudik Lebaran 2024, Jalur Fungsional Tol Solo-Jogja Dibuka Mulai Hari Ini

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan akan memulai operasional jalur fungsional jalan tol Solo-Jogja. Jalur tersebut dimulai dari Colomadu – Ngawen (Klaten) sepanjang 22 KM hari ini.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah menyampaikan, jalur fungsional Jalan Tol Jogja Solo Colomadu – Ngawen (Klaten) adalah bagian dari pekerjaan tahap 1 Jalan Tol Jogja–Solo.

Selain itu, jalur ini akan mulai dioperasikan saat periode arus mudik (satu arah dari Colomadu menuju Ngawen) pada 5-11 April 2024. Serta pada periode arus balik (satu arah dari Ngawen menuju Colomadu) pada 12-15 April 2024.

"Pada periode tersebut, kami membuka jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Colomadu – Ngawen dengan jam operasional mulai pukul 06.00-17.00 WIB yang diperbolehkan melewati jalur fungsional ini khusus kendaraan Golongan I Non Bus/Kendaraan Kecil," kata Rudy, dikutip Jumat (5/4/2024).

Berbeda dengan pelayanan Libur Nataru kemarin, pada libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H kali ini jalur fungsional dibuka lebih panjang, yaitu mencapai 22 KM hingga Ngawen. Hal tersebut berarti PT Jasa Marga Jogja-Solo berhasil menambah panjang jalan hingga 9 KM.

Kemudian, jalur Fungsional ini memiliki perkerasan kaku/rigid pavement di kedua jalur sepanjang 13 KM dan 9 KM sisanya rigid pavement baru diselesaikan untuk satu jalur saja. Namun, PT JMJ masih memastikan jalur fungsional tersebut akan aman dilewati oleh masyarakat.

"Kami memprediksi volume lalu lintas yang akan melewati jalur fungsional ini mencapai 1.000 kendaraan/jam. Sehingga dengan jalur yang lebih panjang, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat karena jalur fungsional ini dapat menjadi jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di Tugu Kartasura Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta," tutur dia.