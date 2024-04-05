Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Sumber Kekayaan Nirina Zubir yang Heboh Adu Mulut dengan Pengacara Mafia Tanah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:03 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Nirina Zubir yang Heboh Adu Mulut dengan Pengacara Mafia Tanah
Kekayaan Nirina Zubir (Foto: Instagram)
JAKARTA- Mengintip sumber kekayaan Nirina Zubir yang heboh adu mulut dengan pengacara mafia tanah. Hal ini berawal ketika sidang gugatan perdata yang dilayangkan Riri Khasmita di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diwarnai sejumlah drama.

Nirina Zubir tak menampik jika ia berkeinginan untuk menemui Riri di tahanan. Apalagi, Riri ditahan usai mengalihkan nama aset tanah milik Cut Indria.

"Sebenernya ada kepikiran karena kemarin udah ngomong juga sama Ernest, Na (Nirina Zubir) lagi pikir di hari yang suci ini, sebelum Na dapet surat turut tergugat itu, sempat gitu," kata Nirina Zubir

Untuk itu mengintip sumber kekayaan Nirina Zubir yang heboh adu mulut dengan pengacara mafia tanah:

1. Pemain film

Nirina masih menerima tawaran untuk berlakon. Terakhir, Nirina bermain dalam film bertajuk ‘Jatuh Cinta Seperti di Film-film’.

Sebelumnya, ia juga ikut bermain dalam serial ‘Saiyo Sakato’ bersama Cut Mini. Serial tersebut tayang secara eksklusif di GoPlay. Namun kini serial web series tersebut juga tayang di Netflix.

