Deretan Saham Paling Anjlok dalam Sepekan

Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deretan saham yang paling anjlok dalam perdagangan sepekan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang periode 1 sampai dengan 5 April 2024 turun 0,03% ke level 7.286,882 dari 7.288,813 pada penutupan pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah yakni sektor konsumer non siklikal 1,29%, konsumer siklikal 0,60%, keuangan 3,51%, properti & real estate 2,11%, teknologi 1,88%, transportasi & logistik 1,65%.

Sementara yang menguat ada sektor energi 1,57%, barang baku 5,52%, industri 0,80%, kesehatan 2,10%, infrastruktur 2,65%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (6/4/2024), PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 32,94% di level Rp1.415 dari penutupan pekan lalu di Rp2.110.

Menyusul BAIK, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) turun 32,94% di Rp1.415 dari Rp2.110.

2. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) melemah 28,03% di Rp860 dari Rp1.195.

3. PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) koreksi 27,17% di Rp386 dari Rp530.