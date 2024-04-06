194 Juta Masyarakat Mudik, Luhut: Angka yang Fantastis

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai proyeksi jumlah pemudik tahun ini cukup fantastis. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder sudah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk mendukung pelaksanaan mudik 2024.

"Tahun ini 194 juta yang akan mudik, angka yang fantastis. Persiapan sudah baik, kami sudah siapkan yang terbaik sampai pada charger mobil listrik sudah disiapkan," kata Luhut dilansir dari akun Instagramnya, Sabtu (6/4/2024).

Menurut Luhut, mudik 2024 adalah mudik yang paling meriah sepanjang sejarah. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, atau naik 34% dari tahun sebelumnya.

"Luar Biasa. Satu kata yang menggambarkan aktivitas mudik Lebaran tahun 2024 ini," kata Luhut.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan fasilitas agar aktivitas pemudik menjadi aman dan nyaman selama di perjalanan menuju kampung halaman sampai kembali ke tempat masing-masing.