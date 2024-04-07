Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Fakta Orang Terkaya di Dunia 2024, Ada OKB Taylor Swift

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:17 WIB
Pendatang baru dalam daftar orang terkaya di dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Daftar miliarder dunia 2024 memiliki wajah-wajah baru. Tahun ini, ada 2.781 miliarder dunia, 265 merupakan pendatang baru dalam daftar elite orang kaya tersebut.

Wajah-wajah baru ini termasuk seorang penyanyi yang sangat terkenal. Diketahui, secara kolektif memiliki kekayaan sebesar USD510 miliar, atau rata-rata USD1,9 miliar dan berasal dari 32 negara.

Berikut adalah 7 fakta orang kaya dunia, ada nama Taylor Swift, Minggu, (7/4/2024).

1. Jumlah orang terkaya terbanyak berada di Amerika Serikat (AS)

Dari daftar orang kaya baru ini, paling banyak dari Amerika Serikat dengan jumlah 67 miliar.

Orang terkaya di antara orang kaya baru tersebut adalah adalah pendiri jaringan makanan cepat saji Raising Cane's, Todd Graves dengan kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD9,1 miliar atau setara Rp144 triliun.

2. Tiongkok jadi miliarder terbanyak setelah AS

Di bawah AS, tentu jumlah miliarder dunia terbanyak dari Tiongkok. Jumlah miliarder baru hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, menjadi 31 orang, meskipun ada masalah di negara Asia tersebut.

Yang terkaya adalah Maggie Gu, Molly Miao, dan Ren Xiaoqing. Masing-masing memiliki kekayaan sekitar USD4,2 miliar.

3. India menambah 25 miliarder baru

India menambah 25 miliarder baru, termasuk Renuka Jagtiani (USD4,8 miliar), kepala eksekutif konglomerat e-commerce Landmark Group, yang didirikan oleh mendiang suaminya Micky Jagtiani, yang meninggal pada Mei 2023.

