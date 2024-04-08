Jokowi Tinjau Mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pergerakan arus mudik Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen, pagi ini.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Presiden tiba sekitar 08.43 WIB. Presiden nampak mengenakan kemeja panjang berwarna putih.

Masyarakat yang ingin mudik melalui Stasiun Pasar Senen, nampak sangat antusias dengan kehadiran Presiden Jokowi pagi ini.

Presiden Jokowi juga menyambut antusias masyarakat di Stasiun Pasar Senen.

Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut KAI Didiek Hartantyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Lalu Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.

Sebelumnya, Stasiun Gambir di Jakarta Pusat dipadati oleh para pemudik yang akan berangkat menuju kampung halaman, Sabtu (6/4/2024). Hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 12.00 WIB, terlihat, para pemudik berlalu-lalang dari pintu masuk Stasiun Gambir menuju peron untuk melakukan boarding. Ada pula yang masih duduk-duduk di halaman Stasiun menunggu keberangkatannya.

Dua bahkan sampai tiga koper dibawa oleh para pemudik, tas kecil, besar sampai kardus bekas mie instan dibawa orang-orang yang akan bertemu sanak saudaranya di kampung halamannya.

Salah satu pemudik Mijil Mitra Ananta (23) yang baru tiga bulan tinggal di Jakarta, ikut dalam budaya tahunan setiap akhir bulan Ramadhan itu, dia mengatakan kepulangannya ke Purworejo, Jawa Tengah sudah ditunggu-tunggu karena rindu masakan ibu di rumah.

"Iya mau pulang, karena kangen keluarga, masakan ibu, sudah menanti itu," kata Mijil kepada MNC Portal Indonesia.