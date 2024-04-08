Kecelakaan Maut di Tol Jakarta-Cikampek KM 58, Jasa Marga Buka Suara

JAKARTA - PT Jasa Marga menerangkan soal kecelakaan di KM 58 + 600 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada hari ini pukul 07.04 WIB. Petugas pun sudah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan evakuasi.

Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan yaitu Daihatsu GrandMax (KR1), Daihatsu Terios (KR2), dan Bus Besar (KR3).

Hingga berita ini diturunkan pada pukul 10.00 WIB, kronologis kejadian masih ditangani oleh pihak Kepolisian. Petugas Jasa Marga juga masih berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam melakukan penanganan dan evakuasi terhadap kejadian tersebut.

Terpantau sampai dengan saat ini, kondisi lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat jelang lokasi kejadian. Petugas terus berupaya melakukan proses normalisasi lajur.

Untuk sementara lajur Contraflow KM 48 s.d KM 70 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ditutup atas diskresi Kepolisian.

PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas kejadian ini, diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, pastikan kondisi kendaraan laik jalan. Jika lelah dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut sebanyak 12 orang yang meninggal berada dalam satu mobil Grand Max. Semuanya telah dilarikan ke RSUD Karawang, Jawa Barat.

Sebanyak 12 jenazah tersebut telah dievakuasi dari lokasi kecelakaan yang terjadi di jalur contra flow atau arus berlawanan di kilometer (KM) 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

"Kemudian dari Grand Max nih kita ada 12 kantong mayat tadi ya yang kita bawa ke RSUD Karawang," kata Aan dlaam keterangannya di lokasi, Senin (8/4/2024).

Sebelumnya, berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ diduga ada 12 orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jenazah korban kecelakaan dimasukkan ke dalam kantong jenazah.