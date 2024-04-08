Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Kemenhub Cari Solusi Pemudik Sepeda Motor di Pelabuhan Cindawan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:36 WIB
Jokowi Minta Kemenhub Cari Solusi Pemudik Sepeda Motor di Pelabuhan Cindawan
Jokowi Minta Kemenhub Cari Solusi untuk Pelabuhan Ciwandan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai terdapat sejumlah titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan lebih fokus. Di antaranya di Merak terkait dengan arus kendaraan bermotor di Pelabuhan Cindawan.

Presiden menekankan bahwa pihak Kementerian Perhubungan telah mencarikan solusi terkait hal tersebut

"Sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak. Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor di Cindawan. Tapi tadi juga penjelasan Kementerian Perhubungan ya semuanya sudah dicarikan solusi," kata Presiden di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa tidak ada antrean masyarakat yang berlebihan, baik di terminal maupun di bandara pada arus mudik lebaran tahun 2024.

"Saya nggak melihat ada antrean yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan saya lihat nggak ada," kata Presiden.

Jokowi juga menyebut bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini terpantau jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
