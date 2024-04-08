Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Macet Pelabuhan, Pemudik Harap Isi BBM di Rest Area KM 43A dan 68A Tol Jakarta-Merak

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:03 WIB
Antisipasi Macet Pelabuhan, Pemudik Harap Isi BBM di Rest Area KM 43A dan 68A Tol Jakarta-Merak
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengimbau para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Merak agar dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Kilometer (KM) 43 A dan SPBU Rest Area KM 68 A Tol Jakarta – Merak. Hal ini guna mengantisipasi penumpukan antrean di Pelabuhan Merak.

Berdasarkan laporan di lapangan pada hari Minggu 7 April 024, antrian panjang kendaraan masih terpantau di Pintu Tol Merak dan titik kemacetan di jalur tersebut telah mencapai KM 87. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebelumnya melaporkan adanya peningkatan volume kendaraan pada arus mudik Lebaran 2024 di Tol Tangerang - Merak yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya menyiapkan 8 motorist hingga 11 SPBU kantong/mobile storage di kedua sisi Tol Jakarta-Merak.

"Kami memastikan stok BBM di sepanjang jalur mudik Tol Jakarta-Merak aman. Tim di lapangan juga terus berkoordinasi dengan Polda Banten untuk antisipasi pengawalan mobil tangki jika diperlukan,” ujarnya, Senin (8/4/2024).

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan bahwa pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak dapat mengisi BBM kendaraan sebelum titik antrian panjang kendaraan.

“Kami mengimbau para pemudik yang akan menyeberang di pelabuhan Merak untuk mengisi BBM terlebih dahulu di SPBU Pertamina Rest Area KM 43A atau SPBU Pertamina Rest Area KM 68A sebelum exit tol Merak yang telah mengalami kemacetan panjang,” imbau Eko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement