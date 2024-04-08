Antisipasi Macet Pelabuhan, Pemudik Harap Isi BBM di Rest Area KM 43A dan 68A Tol Jakarta-Merak

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengimbau para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Merak agar dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Kilometer (KM) 43 A dan SPBU Rest Area KM 68 A Tol Jakarta – Merak. Hal ini guna mengantisipasi penumpukan antrean di Pelabuhan Merak.

Berdasarkan laporan di lapangan pada hari Minggu 7 April 024, antrian panjang kendaraan masih terpantau di Pintu Tol Merak dan titik kemacetan di jalur tersebut telah mencapai KM 87. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebelumnya melaporkan adanya peningkatan volume kendaraan pada arus mudik Lebaran 2024 di Tol Tangerang - Merak yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya menyiapkan 8 motorist hingga 11 SPBU kantong/mobile storage di kedua sisi Tol Jakarta-Merak.

"Kami memastikan stok BBM di sepanjang jalur mudik Tol Jakarta-Merak aman. Tim di lapangan juga terus berkoordinasi dengan Polda Banten untuk antisipasi pengawalan mobil tangki jika diperlukan,” ujarnya, Senin (8/4/2024).

BACA JUGA: Mobil Nyemplung ke Sungai di Jalur Mudik Alternatif Banyumas

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan bahwa pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak dapat mengisi BBM kendaraan sebelum titik antrian panjang kendaraan.

“Kami mengimbau para pemudik yang akan menyeberang di pelabuhan Merak untuk mengisi BBM terlebih dahulu di SPBU Pertamina Rest Area KM 43A atau SPBU Pertamina Rest Area KM 68A sebelum exit tol Merak yang telah mengalami kemacetan panjang,” imbau Eko.