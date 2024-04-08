Puncak Mudik Berlalu, Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Jalur Arteri Bekasi

JAKARTA - Jalur arteri Bekasi tepatnya di perempatan Bekasi Cyber Park (BCP) terpantau ramai lancar pada Senin (8/4/2024). Sudah tidak ada kepadatan yang besar, arus kendaraan masih cenderung normal usai puncak arus mudik berlalu.

Pantauan di lokasi pukul 17.45 WIB, penumpukan terjadi akibat perempatan lalu lintas. Beberapa kendaraan yang belok ke pintu masuk pusat perbelanjaan, juga sedikit menghambat arus lalu lintas.

"Masih normal-normal saja seperti biasa, ramai lancar, tak ada penumpukan kendaraan," kata Papospam Posko Mega Bekasi, Iptu Arosyidin, kepada MNC Portal Indonesia.

Data Posko pada pukul 14:00 - 16:00 WIB mencatat sebanyak 10.057 kendaraan roda dua melintas, disusul 9.262 kendaraan pribadi, 300 truk, 37 bus.

Jumlah ini melandai jika dibandingkan periode jam yang sama pada Sabtu-Minggu kemarin. Rosyidin mengonfirmasi terjadi penurunan volume kendaraan menyusul puncak arus mudik yang telah berlalu.