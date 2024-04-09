Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg 7,3 Juta Tabung Jelang Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:52 WIB
Pasokan Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okezone/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 22.087 metrik ton (MT) atau setara dengan 7,36 juta tabung.

“Penambahan alokasi LPG 3 kg diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada RAFI (Ramadhan dan Idul Fitri) 2024. Penambahan juga dilakukan dengan hati-hati agar tepat sasaran,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangannya dikutip Antara, Selasa (9/4/2024).

Irto mengatakan tambahan pasokan LPG 3 kg ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat seiring Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Terhitung kuota LPG 3 kg dari 19 Maret hingga 7 April sebanyak 430.867 MT. Sedangkan, realisasinya pada periode tersebut sudah mencapai 452.954 MT atau melampaui 5,1 persen dari kuota.

Irto menambahkan, pihaknya terus memantau kebutuhan LPG 3 kg hingga masa libur Lebaran selesai. Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG 3 kg aman berada di level 14–15 hari.

Halaman:
1 2
