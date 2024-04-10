Wall Street Ditutup 2 Arah, Investor Gelisah Menanti Inflasi AS

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup bervariasi, di mana indeks Nasdaq dan S&P 500 membukukan kenaikan moderat pada perdagangan Selasa waktu setempat.

Wall Street terbebani saham-saham keuangan karena investor bersiap menyambut bank-bank besar AS untuk memulai musim pelaporan pendapatan pada Jumat.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 9,13 poin, atau 0,02%, menjadi 38.883,67. S&P 500 (.SPX) bertambah 7,52 poin, atau 0,14%, pada 5,209.91 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 52,68 poin, atau 0,32%, pada 16,306.64.

Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) yang padat teknologi, membuka tab baru, didorong oleh chip (.SOX), menikmati kemajuan yang lebih substansial, dengan S&P 500 (.SPX) yang secara nominal lebih tinggi. Blue-chip Dow Jones Industrial Average (.DJI) ditutup pada dasarnya tidak berubah.

BACA JUGA: Wall Street Dibuka Menguat Jelang Pengumuman Inflasi AS

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (CPI) yang sangat ditunggu-tunggu pada hari ini menjadi perhatian utama sebagian besar investor karena mereka mengubah ekspektasi mengenai waktu dan sejauh mana fase penurunan suku bunga Federal Reserve, menyusul data ekonomi yang kuat seperti laporan ketenagakerjaan besar pada hari Jumat lalu.

“Pasar gelisah terhadap laporan CPI besok dan perlindungan pembelian (di tengah) berkembangnya persepsi bahwa angka inflasi bisa sangat tinggi,” kata Kepala Strategi Simplify Asset Management, Michael Green, dilansir dari Reuters, Rabu (10/4/2024).

JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Wells Fargo & Co (WFC.N) dan Citigroup Inc (C.N), karena hasil laporan pada hari Jumat, adalah tiga konstituen di indeks S&P Banking (.SPXBK) untuk berakhir lebih rendah.

“Informasi keuangan mengawali musim pelaporan kuartal pertama dan sering kali menentukan kondisinya,” kata Bill Northey, direktur investasi senior di U.S. Bank Wealth Management, Billings, Montana. “Kami melihat area siklus sebagai indikator kesehatan perusahaan Amerika.”

BACA JUGA: Wall Street Ditutup Merosot Imbas Investor Tunggu Data CPI dan Pendapatan

Sementara para analis memperkirakan inflasi akan terus menurun menuju sasaran bank sentral AS sebesar 2%. Federasi Bisnis Independen Nasional melaporkan pada hari Selasa bahwa optimisme usaha kecil menyentuh titik terendah dalam 11 tahun pada bulan Maret, dengan inflasi sebagai kekhawatiran yang paling mendesak.

“Terus memburuknya indeks sentimen usaha kecil sebenarnya sangat penting,” tambah Green.

“Ini adalah hal yang sama yang telah kita lihat dalam beberapa siklus terakhir di mana perusahaan-perusahaan besar terlindungi dengan baik sementara usaha kecil berada di bawah tekanan yang luar biasa," ujarnya.

Sembilan dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup menguat, dengan real estat (.SPLRCR) menikmati persentase kenaikan terbesar. Keuangan (.SPSY) adalah yang paling lamban.

Analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan agregat S&P 500 kuartal pertama sebesar 5,0% tahun-ke-tahun, turun dari 7,2% pada awal kuartal, menurut LSEG.