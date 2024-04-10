Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan AS Tak Akan Terima Impor China

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |05:08 WIB
Ternyata Ini Alasan AS Tak Akan Terima Impor China
AS Impor China (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Impor barang tekstil dan produk tekstil (TPT) asal China dilaporkan terus meringsek pasar.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen, memperingatkan China bahwa Washington tidak akan menerima industri-industri baru dihancurkan oleh impor China.

Ia mengemukakan itu sewaktu mengakhiri pertemuan empat hari untuk menekankan tuntutannya kepada Beijing agar mengendalikan kapasitas industrinya yang berlebihan.

Yellen mengatakan pada konferensi pers bahwa Presiden AS Joe Biden tidak akan membiarkan terulangnya “kejutan China” pada awal tahun 2000-an, ketika banjir impor China menghancurkan sekitar 2 juta lapangan kerja manufaktur Amerika.

Namun, ia tidak mengemukakan ancaman tarif baru atau tindakan dagang lainnya jika Beijing melanjutkan dukungan besar-besaran negara untuk kendaraan listrik, baterai, panel surya dan produk-produk energi ramah lingkungan lainnya.

Yellen memanfaatkan lawatannya yang kedua ke China dalam sembilan bulan ini untuk mengajukan keluhan bahwa investasi berlebihan China telah membangun pabrik dengan kapasitas yang jauh melebihi permintaan domestik, sementara pertumbuhan ekspor produk-produk tersebut mengancam perusahaan-perusahaan di AS dan di negara-negara lain.

Ia mengatakan forum dialog yang baru dibentuk untuk membahas isu ekses kapasitas itu akan memerlukan waktu untuk mencapai solusinya.

Yellen menyamakan kesulitan yang dirasakan di sektor baja AS pada masa lalu.

“Kami telah melihat kisah ini sebelumnya,” kata Yellen kepada wartawan. “Lebih dari satu dekade lalu, dukungan besar-besaran pemerintah China telah membuat produk baja China yang dijual di bawah harga pasar membanjiri pasar global dan menghancurkan berbagai industri di seluruh dunia dan di AS,” katanya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
