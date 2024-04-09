Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Selalu Untung, Porter Stasiun Gambir Pernah Hanya Dibayar Terima Kasih

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:03 WIB
Tak Selalu Untung, Porter Stasiun Gambir Pernah Hanya Dibayar Terima Kasih
Berkah mudik bagi para Porter Stasiun Gambir (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Momen mudik 2024 menjadi berkah bagi para porter di Stasiun Gambir. Namun, profesi porter tidak selalu untung, kata Warsito, salah satu porter di Stasiun Gambir, Jakarta.

Dia menceritakan pengalamannya dalam membantu para pemudik membawa barang bawaan. Awalanya, Warsito mengatakan, biasanya usai membantu para pemudik dirinya mendapatkan bayaran yang tidak menentu. Bahkan ada juga pemudik yang hanya mengucapkan terimakasih kepadanya.

Sebab menurut Warsito, pekerjaan porter ini bersifat sukarela dan dirinya pun tidak mematok harga kepada para pemudik yang dibantunya membawa barang dari area Stasiun hingga ke dalam kereta.

"Minimal ada yang ngasih Rp30 ribu, tapi ada juga yang Rp20 ribu, kadang ada yang terimakasih doang," ujarnya sambil tertawa kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
