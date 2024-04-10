Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Harta Kekayaan Babe Cabita Pemilik Dadar Beredar

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:04 WIB
Sumber Harta Kekayaan Babe Cabita Pemilik Dadar Beredar
Sumber kekayaan Babe Cabita (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komika Babe Cabita meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Pada hari ini, Selasa (9/4/2024).

Kabar duka Babe Cabita yang memiliki nama asli Priya Prayogha Pratama meninggal disampaikan Abdi Jajan Mercon dalam unggahan akun instagramnya. Abdi menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Babe Cabita.

"Masku Priya Prayogha Pratama @babecabiita bin Irsyad Tanjung tenang dan bahagia di sana ya mas. Ya Allah Mas Babe, cepat sekali Mas Babe ninggalin aku mas," tulis Abdi.

Belum diketahui penyebab meninggalnya Babe Cabita, namun dikabarkan Babe Cabita mengidap penyakit anemia aplastik.

Babe Cabita salah satu komika yang tergolong sukses berkat usahanya yang dari nol. Pria asal Sumatera Utara ini mempunyai karier yang cemerlang sehingga mampu mempunyai penghasilan lainnya, bahkan Babe Cabita memiliki rumah yang mewah usai direnovasi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
