HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Segera Kuasai 61% Saham Freeport, Tony Wenas Bilang Begini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:15 WIB
RI Segera Kuasai 61% Saham Freeport, Tony Wenas Bilang Begini
RI Segera Kuasai 61% Saham Freeport Indonesia. (Foto; okezone.com/Freepor)
JAKARTA - Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di perusahaannya ditargetkan rampung Juni 2024.

Sebelumnya, proses negosiasi terkait penambahan saham di PTFI menjadi 61%, dari sebelumnya 51%, dikabarkan alot.

Tony mengatakan, penambahan kepemilikan saham memang melewati sejumlah proses, baik proses birokrasi maupun administrasi.

“Ini kan prosesnya ada proses birokrasi, ada proses administrasi, PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu,” ujar Tony saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Freeport saat ini tidak mempunyai kendala mengenai penambahan saham negara. Baik PTFI dan Pemerintah Indonesia mempunyai pemahaman yang sama soal hal tersebut.

"Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," tutur Tony.

