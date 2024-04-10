Menteri Bahlil Open House, Bos Freeport hingga Para Pengusaha Hadir

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menggelar open house dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijrah di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Bahlil tiba di rumah dinas usai menghadiri shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dan open house di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi.

Bahlil mengaku tak cuti Lebaran tahun ini demi open house mengikuti jejak Presiden Jokowi dan akan mudik setelah ini.

“Karena selama sudah 4 tahun lebih kami menjadi anggota kabinet, lima kali Lebaran, belum pernah open house, jadi kami open house dulu, ikuti jejak bos kami. Kalau Pak Jokowi open house, kita open house. Kalau Pak Jokowi tidak open house, kita juga tidak open house,” jelas Bahlil saat menyapa wartawan.

“Saya kalau mudik mungkin hari kedua, atau hari ketiga. Rencananya dua, ke Fakfak, ke Papua, setelah itu balik ke kampung istri,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas turut menghadiri undangan Bahlil siang ini, ada pula tamu asing yang berlalu lalang.

Selain pimpinan Freeport, tokoh lain yang tampak berkunjung ke rumah Bahlil saat lebaran hari ini adalah politikus Maruarar Sirait yang tiba pukul 11.55. Selain itu juga tampak mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang tiba pukul 12.15.