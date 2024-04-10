Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Makanan Favorit Pak Bas di Lebaran, Empal Gentong dan Pempek

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |13:19 WIB
Makanan Favorit Pak Bas di Lebaran, Empal Gentong dan Pempek
Makanan Favorit Pak Bas di Lebaran. (Foto; Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menantikan makanan empal gentong dan pempek saat merayakan Idul Fitri.

Basuki mengatakan, tidak membuat ketupat sendiri saat Lebaran. Namun dirinya lebih menggemari makanan asal Cirebon dan Palembang tersebut dibandingkan dengan ketupat opor ayam.

"Nanti ini makan makanan favorit saya, pempek, empal gentong," ujar Basuki, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Basuki menyampaikan, tidak menyiapkan busana seragam Lebaran bersama keluarga. Sebab dirinya hanya berdua bersama sang istri, Kartina Nurani di Jakarta. Sedangkan ketiga anaknya berkumpul dengan keluarga masing-masing.

"Ini anak saya kebetulan lagi di tempat mertua masing-masing, gilirannya gitu. Jadi kita cuma berdua, dua ada yang di Jogja (Yogyakarta) dan satu di Serpong," katanya.

Basuki bersama istri melakukan ibadah salat Ied di Masjid As Salam Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu. Ia tiba pada pukul 06.30 WIB dengan mengenakan baju koko putih.

Usai ibadah, Basuki mengatakan akan berziarah ke makam sejumlah mantan Menteri PUPR, dan selanjutnya menuju Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengikuti kegiatan open house bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

