Orang Indonesia Jadi Pemilik Klub Bola Terkaya di Italia, Punya Harta Rp761 Triliun

JAKARTA - Como salah satu tim di Serie B yang berpeluang besar naik kasta tertinggi liga sepakbola Italia, Serie A. Como saat ini berada di peringkat ke-2 Serie B di bawah Parma.

Persaingan menuju Serie A pun ketat, karena poin di empat besar Serie B masih ketat. Parma yang menduduki peringkat pertama Serie B mengoleksi 66 poin atau unggul lima poin dari Como yang berada diperingkat kedua dengan poin 61.

Di bawahnya ada Cremonese dengan 59 poin dan Venezia dengan poin 59 poin. Serie B masih menyisakan 6 pertandingan penentu ke depannya.

Yang menarik dari Como adalah, klub asal Italia yang didirikan pada Mei 1907 ternyata dimiliki orang paling kaya Indonesia, Hartono Bersaudara. Pada 2019, Como 1907 diakuisisi Michael Bambang Hartono dengan mengatasnamakan PT Djarum.

Usai sahamnya dibeli oleh Djarum, klub besar ini banyak menghadapi permasalahan. Contohnya adalah pengelolaan fasilitas dan infrastruktur stadion yang terbengkalai, bisnis usaha klub, dan pengembangan pemain.