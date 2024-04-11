Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Mal Mewah di Jakarta

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:05 WIB
5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Mal Mewah di Jakarta
Orang Kaya Pemilik Mal Mewah di Indonesia. (Foto; okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Mal dan pusat perbelanjaan kerap menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Lebaran seperti saat ini. Namun belum banyak yang tahu, bahwa mal-mal besar yang ada di Indoensia ternyata dimiliki orang terkaya Tanah Air.

Khususnya di kota besar seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place, Plaza Senayan, dan lain sebagainya.

Sederet mal mewah dan berkelas dengan berbagai brand ternama di dalamnya ini kerap kali menjadi tempat berbelanja, mencari barang dan makan di restoran, atau hanya sekedar hangout bagi banyak orang serta banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan pada pusat perbelanjaan

Berikut daftar pemilik mal-mal mewah di Jakarta:

1. Trihatma Kusuma Haliman

PT Agung Podomoro Land, Tbk. (Agung Podomoro Group) - Senayan City, Thamrin City, dan Central Park

2. Eka Tjipta Widjaja

Plaza Indonesia Realty, Tbk. (Sinar Mas Group) - FX Sudirman dan Plaza Indonesia

3. Alexander Tedja

Pakuwon Jati, Tbk. - Gandaria City dan Kota Kasablanka

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement