5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Mal Mewah di Jakarta

JAKARTA – Mal dan pusat perbelanjaan kerap menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Lebaran seperti saat ini. Namun belum banyak yang tahu, bahwa mal-mal besar yang ada di Indoensia ternyata dimiliki orang terkaya Tanah Air.

Khususnya di kota besar seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place, Plaza Senayan, dan lain sebagainya.

Sederet mal mewah dan berkelas dengan berbagai brand ternama di dalamnya ini kerap kali menjadi tempat berbelanja, mencari barang dan makan di restoran, atau hanya sekedar hangout bagi banyak orang serta banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan pada pusat perbelanjaan

Berikut daftar pemilik mal-mal mewah di Jakarta:

1. Trihatma Kusuma Haliman

PT Agung Podomoro Land, Tbk. (Agung Podomoro Group) - Senayan City, Thamrin City, dan Central Park

2. Eka Tjipta Widjaja

Plaza Indonesia Realty, Tbk. (Sinar Mas Group) - FX Sudirman dan Plaza Indonesia

3. Alexander Tedja

Pakuwon Jati, Tbk. - Gandaria City dan Kota Kasablanka