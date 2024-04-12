Harga Sewa Lapak UMKM di Rest Area Rp15 Juta, Setiap Tahun Naik

Harga sewa lapak UMKM di rest area naik setiap tahun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga sewa lapak UMKM dengan ukuran sekira 2x3 meter di Rest Area KM 57 Jalan Tol Jakarta-Cikampek tembus Rp15 juta per tahun. Harga sewa lapak tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hal itu seperti yang dikatakan, Edi (42) asal Karawang, yang berjualan lontong sayur, soto, dan bubur kacang ijo dan minuman seperti es teh manis.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan untuk harga 1 piring lontong sayur yang dijualnya dibanderol dengan harga Rp30 ribu perporsi, sedangkan untuk es teh manis sendiri dijual dengan harga Rp10 ribu pergelas. Jika ditotal paket makan 1 lontong sayur dan minum es teh manis perlu merogoh koceh Rp40 ribu.

"(Harga sewa) pertahun naik, kurang lebih (tahun ini) Rp15 juta sudah sama listrik dan air, tahun kemarin sekitar Rp13 -an juta," ujar Edi kepada MNC Portal di Rest Area KM 57 Tol Japek, Jumat (12/4/2024).

Ditengah menjamurnya brand-brand besar, seperti KFC, McD, hingga rumah makan kenamaan di rest area KM 57, pendapatan Edi yang juga menjual makanan berat itupun dirasa stagnan selama periode lebaran ini.