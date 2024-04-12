Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Mudik Pakai Mobil Listrik, Bekasi-Solo Cuma Rp400 Ribu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:01 WIB
Cerita Mudik Pakai Mobil Listrik, Bekasi-Solo Cuma Rp400 Ribu
Cerita Mudik Lebaran Pakai Mobil Listrik. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

KARAWANG - Mudik dengan mobil listrik dinilai lebih hemat. Hal tersebut dirasakan seorang pemudik yang balik kampung dari Bekasi ke Solo.

Pemudik Manggala (67) memilih menggunakan mobil listrik tipe MG4 dalam perjalannya tahun ini. Dia turut memboyong keluarga pulang ke kampung halaman di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sambil beristirahat, Manggala menyempatkan diri untuk mengisi daya baterai mobil listriknya di booth SPKLU milik PLN yang berada di rest area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Dengan mobil listrik, Manggala mengaku lebih menghemat biaya perjalanan.

"Jauh lebih hemat. Saya pernah coba ke Solo-Bekasi paling cuma Rp400 ribu. Lebih mahal tolnya dari pada pengisiannya. Sangat hemat sekali," ujar Manggala kepada MNC Portal Indonesia, Jum'at (12/4/2024).

Pria bertopi itu juga mengaku tak menemui kendala apapun selama diperjalanan. Dia bahkan telah menjual mobil konvensional (bahan bakar BBM) dan beralih ke mobil listrik untuk keperluan sehari-hari.

"Nggak ada ya, makanya saya beli satu lagi jadi ada dua. Saya nggak mau lagi mobil bensin. Saya jual-jualin semua," kata dia.

Lebih lanjut, Manggala mengaku sangat terbantu dengan keberadaan booth pengisian baterai mobil listrik di sejumlah rest area.

