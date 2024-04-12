Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

McDonald's Rugi Besar Gegara Beri Makanan ke Pasukan Israel

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |03:14 WIB
McDonald's Rugi Besar <i>Gegara</i> Beri Makanan ke Pasukan Israel
McDonald's Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - McDonald's rugi besar setelah gerakan boikot di beberapa negara. McDonald's di Israel membuat penjualan waralaba asal AS ini turun, setelah melakukan aksi pemberian makan gratis kepada pasukan Israel saat awal serangan ke Gaza pada Oktober 2023.

McDonald's secara global mencatat bahwa konflik Israel-Gaza berdampak signifikan pada kinerja beberapa pasar luar negeri pada kuartal IV-2023.

Untuk unit yang mencakup di wilayah Timur Tengah, China, dan India pertumbuhan penjualan bahkan hanya 0,7% pada kuartal IV-2024 atau jauh di bawah ekspektasi pasar.

CEO McDonald's Pusat Chris Kempczinski juga menyalahkan adanya sikap dan gerakan tersebut.

"Misinformasi atas reaksi buruk tersebut," katanya, dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (12/4/2024).

Oleh karena itu, McDonald's pun siap membeli kembali semua restoran yang ada di Israel. Sebab karena sistem bisnis McDonald's menerapkan waralaba, maka setiap operator di semua negara memiliki izin untuk menjalankan gerai dan mempekerjakan staf seperti di Israel.

Di mana McDonald's Israel melakukan aksi pemberian makan gratis kepada pasukan Israel saat awal serangan ke Gaza pada Oktober 2023. Secara global, perusahaan raksasa makanan cepat saji ini pun langsung mendapat kritik setelah, Omri Padan menawarkan makanan gratis tersebut.

Aksi boikot pun bermunculan setelah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Kuwait, Malaysia dan Pakistan mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari perusahaan tersebut karena apa yang mereka lihat sebagai dukungan terhadap Israel.

Namun Padan bukanlah sosok baru dalam pusaran konflik antara Israel-Palestina. Selama 30 tahun mengoperasikan restoran McDonald's di Israel, pengusaha Israel tersebut memicu sejumlah perselisihan.

Misalnya di 2013, Omri Padan membuat marah gerakan pemukim Israel. Padan menolak seruan untuk membuka cabang jaringan makanan cepat saji McDonald's di pemukiman Ariel, wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Padan mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya mempunyai kebijakan untuk tidak memasuki wilayah pendudukan. Saat itu, keputusan tersebut belum dikoordinasikan dengan kantor pusat McDonald's di AS.

Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur – tanah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan – dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Halaman:
1 2
