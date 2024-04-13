Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Rupiah Melemah hingga ke Level Rp16.000/USD

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |03:09 WIB
Penyebab Rupiah Melemah hingga ke Level Rp16.000/USD
Rupiah Melemah terhadap Dolar AS. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Rupiah kian tertekan dolar Amerika Serikat (AS) hingga level Rp16.000 per USD. Bahkan selama sepekan ini, Rupiah sudah melemah 0,88% dan selama sebulan hampir 3%.

Adapun pada 1 Januari 2024, Rupiah masih berada di level Rp15.400, sehingga kenaikan sampai saat ini secara year to date (ytd) sebesar 4,14%.

Menurut Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, penyebabnya adalah cadangan devisa yang turun dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Selain itu, Ibrahim mengatakan bahwa kekhawatiran akan memburuknya konflik di Timur Tengah, ketika Iran mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Israel, membuat selera risiko sebagian besar tetap lemah. Volume perdagangan regional juga melemah karena libur pasar Tiongkok.

"Komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve juga mendukung greenback, setelah Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menyebabkan bank sentral tidak memangkas suku bunga sama sekali pada tahun 2024," kata Ibrahim beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
