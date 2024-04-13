Tim Siaga Longsor Disiapkan di Tol Gempol-Pandaan pada Arus Balik 2024

JAKARTA - PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) menyiapkan tim siaga longsor, genangan, pompa portable serta excavator untuk memitigasi kepadatan saat libur Lebaran 2024 di Tol Gempol-Pandaan.

Selain itu JPT juga menambah kamera atau Traffic Counting di Traffic Light Taman Dayu.

"PT JPT berkomitmen selalu menjaga kondisi Jalan Tol Gempol-Pandaan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal jalan tol. Dengan adanya Jalan Tol Gempol-Pandaan di Jawa Timur sebagai bagian sistem jaringan jalan dan transportasi nasional yang sekaligus memiliki peranan penting di jaringan Jalan Tol Trans Jawa," ucap Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) Netty Renova dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).

Netty menjelaskan keberadaan Jalan Tol Gempol-Pandaan memiliki akses yang dapat diandalkan sebagai penghubung dan mempercepat perjalanan ke destinasi wisata di sekitar Kota Surabaya, Pasuruan dan Malang.

"Kehadiran Jalan Tol Gempol-Pandaan diharapkan dapat membantu kelancaran dan mempersingkat waktu tempuh dalam bepergian menuju tempat wisata," katanya.

Sebagai simulasi, kata Netty, perjalanan dari Gempol ke Pandaan apabila melalui jalan tol membutuhkan waktu kurang lebih 13 menit jika dibandingkan melalui non jalan tol yang membutuhkan waktu tempuh sekitar 34 menit.