Rest Area Paling Banyak Dikunjungi Selama Mudik, Ada 11 Ribu Kendaraan/Hari

JAKARTA - PT Jasa Marga mengungkapkan beberapa rest area yang paling banyak dikunjungi selama mudik Lebaran 2024. Paling tinggi di Rest Area Travouy 519A.

Direktur Utama PT Jasamarga Related Business (JMRB) Denny Abdurachman mengatakan, kenaikan jumlah pengguna rest area signifikan terjadi di beberapa titik Rest Area Travoy. Seperti, di KM 88A Ruas Cipularang, KM 207A Ruas Palikanci, hingga KM 519A Ruas Solo-Ngawi.

"Kenaikan pengunjung meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Bahkan, Rest Area Travoy 519A mengalami kenaikan hingga 321% dengan rata-rata 11.571 kendaraan per hari," ujar Denny.

Namun demikian, dalam meminimalisir tumpukan kendaraan, pihaknya juga telah memberlakukan buka tutup Rest Area. Serta, memberikan imbauan kepada pengunjung untuk selalu bergantian saat beristirahat di Rest Area Travoy selama 30 menit.

"Beberapa Rest Area kami juga turut memberlakukan buka tutup pada saat mudik lebaran 2024 kali ini," kata Denny.

"Adapun guna meningkatkan kenyamanan pengunjung, kami juga turut menambah bilik toilet menjadi 599 bilik hingga menambah personel kebersihan dan keamanan," sambungnya.