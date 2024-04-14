Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Iran vs Israel Makin Panas, Singapore Airlines Stop Penerbangan

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |13:52 WIB
Perang Iran vs Israel Makin Panas, Singapore Airlines Stop Penerbangan
Singapore Airlines Hentikan Penerbangan ke Wilayah Iran. (Foto: Okezone.com/Singapore Airlines)
A
A
A

JAKARTA - Singapore Airlines (SIA) memutuskan untuk tidak terbang ke wilayah udara Iran. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan di tengah situasi konflik Timur Tengah yang semakin memanas.

Melansir Channel News Asia, Minggu (14/4/2024), perang antara Israel dengan Hamas terancam meningkat menjadi konflik yang lebih luas. Terlebih setelah Iran mulai meluncurkan lebih dari 200 drone dan rudal ke Israel sejak Sabtu, 13 April 2024 kemarin.

Konflik ini semakin memanas usai Iran bersumpah akan melakukan pembalasan atas dugaan serangan Israel pada 1 April. Peristiwa tersebut meratakan gedung diplomatik Iran di Suriah.

Bahkan telah menewaskan tujuh anggota elit Garda Revolusi termasuk dua jenderal. Pihak Singapore Airlines mengungkap bahwa pihaknya telah resmi memutuskan untuk menghindari wilayah Iran sejak tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 waktu Singapura.

Seluruh penerbangan Singapore Airlines dan Scoot akan menggunakan jalur penerbangan alternatif sejak tanggal tersebut.

“Sebagai tindakan pencegahan, yang berlaku mulai pukul 13.00 (waktu Singapura) pada 13 April 2024, semua penerbangan Singapore Airlines dan Scoot berhenti terbang melintasi wilayah udara Iran dan menggunakan jalur penerbangan alternatif,” jelas pihak Singapore Airlines.

Meski begitu, pihaknya pun terus melakukan pemantauan terhadap situasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Mereka pun akan menyesuaikan jalur penerbangan sesuai kebutuhan.

“Kami memantau dengan cermat situasi di Timur Tengah, dan kami akan menyesuaikan jalur penerbangan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/320/2995765/iran-sita-kapal-kargo-milik-israel-di-selat-hormuz-O05psMCWIp.jpg
Iran Sita Kapal Kargo Milik Israel di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/22/20/2095256/hapus-empat-nol-presiden-iran-ajukan-redenominasi-rial-8bgUOQXxRN.jpg
Hapus Empat Nol, Presiden Iran Ajukan Redenominasi Rial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/22/320/1624861/iran-jual-minyak-100-ribu-barel-per-hari-ke-rusia-Mtn9S6Decf.jpg
Iran Jual Minyak 100 Ribu Barel per Hari ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/11/320/1588600/iran-akan-mulai-ekspor-gas-ke-irak-hKy7wD3Lsi.jpg
Iran Akan Mulai Ekspor Gas ke Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/16/213/822785/2zJ8g2QlIS.jpg
Pasar Saham Iran Melambung Sambut Presiden Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement