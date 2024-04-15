Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Awas Ketinggalan, Arus Balik Lebaran Gratis dari Pelabuhan Semarang Hari Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |12:30 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gelombang kedua arus balik pada program Mudik Gratis Sepeda Motor 2024 PT Pelni (Persero) akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Senin (15/4/2024).

Para pemudik balik yang sudah mendaftar maupun go show dan akan kembali ke arah Jakarta diminta mendatangi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebelum pukul 14.00 WIB untuk melakukan registrasi ulang.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Evan Eryanto mengatakan, perjalanan KM Dobonsolo dari Semarang hari ini akan menjadi gelombang terakhir untuk arus balik Program Mudik Gratis Sepeda Motor 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

"Total masing-masing dua kali pelayaran untuk arus mudik maupun arus balik dari dan menuju Semarang. Untuk keberangkatan arah Jakarta, kapal akan diberangkatkan paling lambat pukul lima sore, jadi jangan sampai tertinggal dengan tetap membawa identitas diri dan STNK," ujar Evan.

Adapun, gelombang pertama arus balik digelar Sabtu kemarin, KM Dobondolo mengangkut sebanyak 1.705 peserta dan 663 unit motor dari Pelabuhan Tanjung Emas. Sementara, gelombang kedua dilakukan hari ini, kapal penumpang Pelni tipe 3in1 tersebut berencana mengangkut 2.423 peserta dengan 1.008 unit sepeda motor berdasarkan pendaftar sementara.

Telusuri berita finance lainnya
