Pemudik Kembali Pulang ke Jakarta, 6.000 Orang Padati Terminal Kalideres

JAKARTA - Terminal Bus Kalideres memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+4 Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024 yang jatuh pada Senin ini dengan kedatangan sekitar 6.000 orang penumpang yang mayoritas berasal dari Jawa dan Sumatera.

"Iya hari ini puncak (arus balik), karena besok itu kan rata-rata masuk kerja, hari ini kan cuti bersama terakhir diperkirakan pukul 24.00 WIB nanti malam penumpang akan mencapai 6.000 orang lebih," Kepala Satuan Pelaksana Terminal Kalideres Revi Zulkarnain di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dikutip Antara Senin (15/4/2024).

Revi mengatakan Terminal Bus Kalideres telah menerima kedatangan hingga 2.805 orang penumpang berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.

"Pukul 14.00 WIB itu penumpang tiba sudah mencapai 2.805 orang. Asal tujuan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, Lampung," ujarnya.

Jumlah penumpang tiba tersebut juga mengalami lonjakan dari beberapa hari sebelumnya dengan rincian H+3 (Minggu, 14/4) dengan total kedatangan 1.489 orang penumpang, H+2 (Sabtu, 13/4) dengan kedatangan 2.147 penumpang dan H+1 (Jumat, 12/4) dengan kedatangan 516 penumpang.