Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemudik Kembali Pulang ke Jakarta, 6.000 Orang Padati Terminal Kalideres

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:03 WIB
Pemudik Kembali Pulang ke Jakarta, 6.000 Orang Padati Terminal Kalideres
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terminal Bus Kalideres memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+4 Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024 yang jatuh pada Senin ini dengan kedatangan sekitar 6.000 orang penumpang yang mayoritas berasal dari Jawa dan Sumatera.

"Iya hari ini puncak (arus balik), karena besok itu kan rata-rata masuk kerja, hari ini kan cuti bersama terakhir diperkirakan pukul 24.00 WIB nanti malam penumpang akan mencapai 6.000 orang lebih," Kepala Satuan Pelaksana Terminal Kalideres Revi Zulkarnain di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dikutip Antara Senin (15/4/2024).

Revi mengatakan Terminal Bus Kalideres telah menerima kedatangan hingga 2.805 orang penumpang berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.

"Pukul 14.00 WIB itu penumpang tiba sudah mencapai 2.805 orang. Asal tujuan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, Lampung," ujarnya.

Jumlah penumpang tiba tersebut juga mengalami lonjakan dari beberapa hari sebelumnya dengan rincian H+3 (Minggu, 14/4) dengan total kedatangan 1.489 orang penumpang, H+2 (Sabtu, 13/4) dengan kedatangan 2.147 penumpang dan H+1 (Jumat, 12/4) dengan kedatangan 516 penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement